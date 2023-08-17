Batman'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzemeye el konuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ailesi polis ekiplerine saldırdı.

Kaçak malzeme satan şüpheli gözaltına alınırken ailesi polise saldırdı

BATMAN Batman'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzemeye el konuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ailesi polis ekiplerine saldırdı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Avrupa ile Paris Pasajları önünde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi alan Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, çok sayıda kaçak malzemeye el koydu, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelinin eşi ve çocukları polis ekiplerine saldırdı.

Şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor.