Kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi sahilinde 1380 sayılı su ürünleri kanununa göre yasak yerde ve izinsiz olarak misina ağları ile yasa dışı avcılıkla mücadele çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri denetime çıktı. Ekipler bir süre sonra kaçak olarak denize atılan ağları tespit etti. Ağı kuruma ait araca bağlayıp kıyıya çeken ekipler ağa takılan bir deniz kaplumbağası belirledi. Ağdan bıçak ve makas yardımıyla kurtarılan deniz kaplumbağası tekrar denize gönderildi.

Yenilenebilir stoklar ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.