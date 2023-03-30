Japonya Başbakanı Kişida, '2. Demokrasi Zirvesi'nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı Açıklaması

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya geçen hafta düzenlediği ziyareti anımsatarak, hukukun üstünlüğüne dayalı düzenin önemini vurguladı

Başbakan Kişida ABD, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "2. Demokrasi Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda, Rusya-Ukrayna krizine değindi.

G7 Dönem Başkanı olarak hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde öncü bir rol üstlenme sözü veren Kişida, geçen hafta gittiği Ukrayna'da gördüklerini anımsattı.

Kişida, "Rusya'nın saldırganlığının kanıtlarını kendi gözlerimle gördüm ve bu zulümleri doğrudan yaşayanlardan duydum" diyen Kişida, hukukun üstünlüğünün, toplumun izlemesi gereken bir norm olarak konumlandırılması gerektiğine yönelik inancını tazelediğini söyledi.

Japon Başbakan, mesajında ülkesinin, başta Asya olmak üzere farklı ülke ve bölgelerden 1500'den fazla hakim ve idari yetkilinin eğitilmesinde rol üstleneceğini taahhüt etti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde, mayıs ayında ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.