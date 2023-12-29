Japon Milletvekili Akiko Oişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistinlilerin sesi oluyor

Japonya'da Reiwa Shinsengumi Milletvekili Akiko Oişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı hem Meclis'te hem sokakta Filistinlilerin sesi oluyor.

Tokyo ve Osaka metropolleri başta olmak üzere Filistinlileri destekleyen çok sayıda gösteriye katılan Akiko, Ulusal Meclis'te bakan ve milletvekillerinin önünde Gazze'deki katliamı dile getiriyor.

Reiwa Shinsengumi Milletvekili Akiko, ülkesinden çok uzakta olmasına rağmen, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline karşı yapılan gösterilere destek oluyor.

Akiko, başkent Tokyo'nun Nagataçoo bölgesinde, Temsilciler Meclisinin Milletvekili Bürosu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin hassasiyetine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Filistin için bir şeyler yapmalıyım" arzusu

Güneydeki Osaka kenti kökenli olduğunu ve daha önce devlet memuriyeti yaptığını belirten Akiko, 30 yıl önce ortaokuldayken izlediği bir belgeselde Filistin'i öğrendiğini anlattı.

Belgeselden çok etkilendiğini ve daha o yıllarda "Filistin için ne yapabilirim?" diye düşündüğünü vurgulayan Akiko, milletvekilliği görevinde, Meclis'te Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in kötülüklerinin "tüm dünyaya yayıldığını" ifade eden Akiko, Japonya'da Gazze'ye destek veren gösterilere, "Filistin için bir şeyler yapmalıyım" arzusuyla katıldığını söyledi.

Büyükelçiliğe mektup, Bakanlığa dilekçe

Japon medyasının, krizi "Her şey 7 Ekim'de başladı" şeklinde kamuoyuna yansıttığını ve Hamas'ı "terörist gösterdiğini" savundu.

Akiko, İsrail işgaline karşı Osaka, Yokohama ve Ginza bölgelerinde gösteriler düzenlediklerini ve bu gösterilerde söz isteyen katılımcılara mikrofon tuttuklarını kaydetti.

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine, bombalamanın durdurulması için mektup verdiğini dile getiren Akiko, ayrıca Japonya'nın İsrail'e desteğini kesmesi için Japonya Dışişleri Bakanlığına dilekçe sunduğunu anlattı.

"Yapılanın 'soykırım' olduğunu vurguladım"

"Bir vatandaş ve bir milletvekili" sorumluluğu hissederek hareket etmeye çalıştığının altını çizen Akiko, İsrail'in "orantısız güç" kullanarak Filistinlilere saldırdığını belirtti.

Akiko, "İsrail'in Filistin'e saldırmasına karşı bizim hiçbir şey yapamamamızın bir sonucu olarak derin üzüntü duyuyorum. Biz bir şey yapsaydık, durdurabilirdik." dedi.

Toplumun "harekete geçmemesi" sebebiyle Gazze halkının bunları yaşadığına dikkati çeken Akiko, şöyle devam etti:

"Biz harekete geçemediğimiz için Gazze bu sıkıntıları çekiyor. Bütün uluslararası medya gözünü kapattı. Gösterilerde vatandaşlara, Meclis'te Başbakan Kişida Fumio dahil milletvekillerinin yüzüne bu düşünceleri söylüyorum. Meclis'te, yapılanın soykırım olduğunu söyledim, bunu güçlü şekilde vurguladım. Medyanın etkisi geçip de (bu konudaki) haberler azaldıkça İsrail daha da öldürmeye devam edecek."

"Küçüğüz ama yalan söylemiyoruz"

LDP ve muhalefet partilerinin Meclis'te Filistin'i gündeme getirmediğini vurgulayan Akiko, buna karşın Ukrayna'daki son duruma ilişkin sıklıkla söz alındığını ve bunun "çifte standart" olduğunu belirtti.

Yaklaşık 500 kişilik Japonya Parlamentosunda 8 koltuğa sahip olmaları sebebiyle yeterli düzeyde dikkate alınmamaktan yakınan Akiko, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda çifte standart yapmayan tek parti biziz. Bize ayrılan sürede bunları söylemeye devam edeceğiz. Biz küçüğüz ama yalan söylemiyoruz. Bunu kim yayacak? Küçüğüz ama yaymaya devam edeceğiz. (İsrail'e) 'Destek vermeyin' diye söylüyoruz, Japonya, Filistin'i ülke olarak tanımıyor ve ABD'nin yanında 'sallanarak' yürüyor."

Japon hükümetinin "Arka planı bilmiyoruz" yaklaşımına eleştiri

7 Ekim'den sonra Japon hükümetinin izlediği tutumu eleştiren Akiko, hükümetin "İsrail'in eylemlerini ve topraklarını genişlettiğinin aslında farkında olduğunu" söyledi.

Hükümetin, buna rağmen "Bölgedeki durumu ve arka planı bilmiyoruz bu sebeple yorum yapamıyoruz" şeklinde açıklamalarla durumu geçiştirdiğini savunan Akiko, söz konusu yaklaşımı "Ne kadar utanılacak bir durum!" sözleriyle eleştirdi.

Gazze'de işlenen suçları "soykırım" olarak niteleyen Akiko, "Japonya hükümetinin, yayımlanan raporlar ışığında, bunu teyit edememesi affedilemeyecek bir durum." dedi.

"Hamas'ın yaptığının bir sebebi var"

Hamas'ın esir aldığı İsraillilere de değinen Akiko, bunun, İsrail'in uzun yıllardır elinde tuttuğu "çok sayıda Filistinli esir gerçeğini belgelemiş olduğunu" belirtti.

Bir insanı esir alıp özgürlüğünü kısıtlamanın oldukça kötü bir şey olduğuna dikkati çeken Akiko, "Hamas'ın yaptığı kötü ancak Hamas'ın yaptığının bir sebebi var ve bunu kınamıyorum." diyerek bu sebebin karşılıklı esir takasında ortaya çıktığını söyledi.

Japonya hükümetinin, Filistin'i "devlet" olarak tanımadığını anımsatan Akiko, "Filistin bir ülke olarak tanınmalı. İsrail'in gerçekleştirdiği ihlaller konusunda uluslararası hukuka göre yargılama yapılmalı." dedi.

Fırsat bulması halinde Gazze Şeridi'ne seyahat etmek istediğini dile getiren Akiko, ülkesinde sivil ve bürokrasi alanındaki faaliyetleriyle bölgede kalıcı ateşkes ve barış ortamının oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflediğini anlattı.

Meclis konuşması

Milletvekili Akiko, İsrail'in Gazze'de vurduğu hastaneler sonrası Meclis'teki konuşmasında, "Utanç verici bir durum. Bu soykırım değil de nedir '" demişti.

Akiko, Japonya hükümetinde dış politikada izlediği "dünyanın herhangi bir yerinde statükonun güç kullanılarak, tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkılacağı" yaklaşımını anımsatarak, sert eleştiride bulunmuştu.

Japon Milletvekili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı "Bu, statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı olarak değiştirilmesi değil de nedir' ABD'nin ikiyüzlülüğünün adaleti sizin adaletiniz mi? O zaman bir daha asla adaletten bahsetmeyin. Uluslararası toplum, suç ortağı." görüşünü paylaşmıştı.

Akiko, "Japon hükümeti ABD hükümetine bağlı ve bu nedenle İsrail hükümetinin katliamını destekliyor. Ben bunu protesto ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun kasım başında İsrail'e düzenlediği ziyareti anımsatan Akiko, bu ziyaretle, Japonya'nın İsrail'le dayanışmasını gösterdiğinin anlaşıldığını belirterek, bunu "affedilemez" olarak nitelemişti.