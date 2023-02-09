JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı

HATAY'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, depremden 76 saat sonra 1 kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi, 4'üncü Akevler Sokak'ta 7 katlı bir binada görev aldı. Ekibin yoğun çabaları sonucu depremden 76 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.Öte yandan JAK ekibi dün de Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde 6 katlı bir binanın enkazından Ömer Bal'ı (56) depremin 56'ncı saatinde kurtarmıştı.