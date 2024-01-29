İzmit'te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit İlçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin İzmit İlçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı otomobil, kavşakta K.B'nin kullandığı 41 P 2492 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.