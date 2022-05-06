İZMİT KÖRFEZİ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ, RENK DEĞİŞİMİ UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

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İZMİT KÖRFEZİ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ, RENK DEĞİŞİMİ UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. TÜBİTAK denizdeki renk değişiminin sebebinin anlaşılması için numune aldı. Renk değişimi uydudan da görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz rengini aldı. TÜBİTAK denizdeki renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numuneler alarak, laboratuvarlarına götürdü. Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait Sentinel-3 uydusunun çektiği fotoğrafta, İzmit Körfezi'nin Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı, renk değişimine sebep olan maddenin azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştığı görüldü. Renk değişimine neyin sebep olduğu, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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