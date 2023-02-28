İzmirli Depremzedeler Cumhurbaşkanı'na Seslendi: "2 Buçuk Yıldır Bizim Binalarımızı Tamamlamak İçin Ne Yaptı? Bizi Mağdur Duruma Soktu"

İzmir’de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evlerini kaybeden depremzedeler, evlerinin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Depremzede Şaban Kurultay, “Evimizin yarı parasını müteahhitle anlaşarak verdik. 2 buçuk yıldır binamız yapılacak diye beklerken hala daha bu emsal artışından dolayı mağdur durumuna sokulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 ildeki binaları bir yılda yapacağız derken 2 buçuk yıldır bizim binalarımızın yapılması için ne yaptı ki bize? Bizi böyle mağdur durumuna soktu” dedi. Depremzede Nilgün Cingil ise “28 aydır mahvolduk perişan olduk” diye konuştu.

KERİM UĞUR

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evlerini kaybeden depremzedeler, evlerinin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Depremzede Şaban Kurultay, "Evimizin yarı parasını müteahhitle anlaşarak verdik. 2 buçuk yıldır binamız yapılacak diye beklerken hala daha bu emsal artışından dolayı mağdur durumuna sokulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 ildeki binaları bir yılda yapacağız derken, 2 buçuk yıldır bizim binalarımızın yapılması için ne yaptı ki bize? Bizi böyle mağdur durumuna soktu" dedi. Depremzede Nilgün Cingil ise "28 aydır mahvolduk perişan olduk" diye konuştu.

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve İzmir'de de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde evlerini kaybeden depremzedeler ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Depremzede Mehmet Enver Özonay şunları söyledi:

"ÖNCE YETKİLİLER OTURSUN TEST ETSİN"

"Bugün olacak yarın olacak, emsal verilecek, mahkemeden karar verilecek, enflasyon azalacak, müteahhidi bekleyelim diye diye 28 aydır kiralarda sürünüyoruz. Elazığ'da 6,5 şiddetinde deprem oldu 41 kişi hayatını kaybetti, hükümet Elazığ'ı diğer illere ilave olarak 11'inci il olarak afet bölgesi ilan etti. İzmir'de 6,9 şiddetinde deprem oldu 117 kişi hayatını kaybetti 28 aydır afet bölgesi ilan edilmeyi bekliyoruz. Talebimiz şu hükümet ağır hasarlılara ya da evi yıkılmış olanlara rezerv alanda ya da proje alanında ev yapıyor. Bizim için kriter şudur. Bu evde oturulur mu oturulmaz mı hükümet ya da yasalar diyor ki orta veya az hasarlılara deniyor ki evinizin duvarını sıvayın boyanızı badananızı yapın geçin oturun. Biz de bu kişilere diyoruz ki siz bize geçin oturun dediğiniz orta hasarlı ya da az hasarlı evlere geçip bir hafta oturmayı kabul edin test edelim biz ömür boyu bir hafta kaldığınız evlerde kalmaya razıyız."

"MAĞDUR EDİLDİK"

Depremzede emekli öğretmen Şaban Kurultay ise şöyle konuştu:

"Evimizin yarı parasını müteahhitle anlaşarak verdik. 2 buçuk yıldır binamız yapılacak diye beklerken hala daha bu emsal artışından dolayı mağdur durumuna sokulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 ildeki binaları bir yılda yapacağız derken 2 buçuk yıldır bizim binalarımızın yapılması için ne yaptı ki bize? Bizi böyle mağdur durumuna soktu. Cumhurbaşkanımızın ilgilenmesini, 2 buçuk yıldır mağdur olan halkın da bir zahmet evlerinin yapılması için gerekeni yapmasını rica ederim."

"28 AYDIR BURADA MAFOLDUK PERİŞAN OLDUK"

Bankalardan kredi alamadıklarını söyleyen depremzede Nilgün Cingil ise sıkıntılarını şu sözlerle ifade etti:

"28 aydır burada mahvolduk perişan olduk. Gitmediğimiz çalmadığımız kapı kalmadı. 6 aydır Halk Bankası'ndan kredi almak için mücadele ediyoruz. Onaylandı onaylanacak diyorlar fakat onaylanan bir kredi yok kredi alamıyoruz. 10 bin 070 lira kredi ödeyeceğiz 10 yıl boyunca çoluğumuz çocuğumuz bize destek oluyorlar hepimiz darmaduman olduk fakat kredilerimizi alamıyoruz. Temelimizi attık kooperatifiz, fakat evimizi yükseltemiyoruz. Elimizde avucumuzda hiçbir şeyimiz kalmadı. 28 aydır çok mağdur olduk. İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri lütfen İzmirli depremzedelere de sahip çıkılsın"

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