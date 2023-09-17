İzmirli Akademisyen ve Mühendis, Motosikletle Asya'nın En Doğusuna Ulaştı

Motosikletiyle dört ayrı kıtada 40'dan fazla ülkeyi gezen İzmirli akademisyen Özhan Ünverdi ve Bodrumlu Maden Mühendisi Levent Şen 3 yıllık hazırlığın ardından 95 gün süren ve Türkiye-Gürcistan- Rusya'dan oluşan 28 bin 500 kilometrelik turu, Eylül ayının ilk günlerinde tamamlamayı başardı. Baykal-Amur Demiryolu'nu (BAM) karayoluyla geçen Ünverdi ve Şen, Asya'nın en doğusuna sürdü.

Motosikletiyle pek çok ülkeyi gezen Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özhan Ünverdi ve arkadaşı Levent Şen iki teker üzerinde baştan sona Rusya'yı geçmeyi başardı. 2020 yılında Mısır'dan Afrika'ya sürmek için planladığı turun vize işlemleri sırasında Mısır Büyükelçiliği'ndeyken Türkiye'de pandeminin başladığını öğrenen Ünverdi, planlarını değiştirdi. Afrika turundan vazgeçen Ünverdi, 28 bin 500 kilometrelik Türkiye-Gürcistan-Rusya turuna çıkmaya karar verdi. 3 buçuk yıllık bir hazırlık süreci geçiren Ünverdi ve Şen, aylarca sürecek yolculuğun rotasını başta uydu görüntüleri olmak üzere çeşitli kaynaklardan metre metre çalıştı.

Kemikler Yolu üzerinde zorlu yolculuk

3 Haziran 2023'de İzmir'den yola çıkan Ünverdi ve Şen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti. Ardından hiç durmadan Osetya üzerinden Rusya'ya giren maceraperest ikili, Stalin döneminde yapılan Trans Sibirya Demiryolu'nun alternatifi olarak Baykal Gölü'nün kuzeyinden geçen Tayşet şehrinden başlayan 2 bin 300 kilometrelik Baykal-Amur Demiryolu (BAM) hattını takip eden Tında kentine vardı. Dünyanın en uzun demir yollarından biri olma özelliğini taşıyan rotada Ünverdi ve Şen, BAM'ın yapımı sırasında kullanılan patika yol üzerinde ve büyük bir bölümünü arazi sürüşü ile tamamladı. Tında'dan Yakutsk'a geçen ikili, Sibirya'ya ulaştı. Ünverdi ve Şen rotasını, adını Bolşevik Devrimi'nin ardından bölgedeki kıymetli tüm elementlerin çıktığı zengin madenlerde çalışırken ölen işçilerin cesetlerinin, donmuş arazi üzerinde kalmasından dolayı alan 2 bin 100 kilometrelik 'Kemikler Yolu'na çevirdi. Hiçliğin ortasında 17 gün boyunca Kolyma Highway'de motosiklet süren Ünverdi ve Şen, yağmur çamur demeden donmuş arazi üzerinde çok zor şartlarda giderek Asya kıtasının kara taşıtıyla gidilebilen en doğu noktası olan Magadan'a ulaştı. Gezgin akademisyen Özhan Ünverdi ve Maden Mühendisi Levent Şen, Asya'nın en doğusuna 61 günlük zorlu yolculuğun ardından vardı. Ünverdi ve Şen, 2 Ağustos günü ise Magadan'dan dönüşe başladı. İkili, bu sefer Baykal Gölü'nün güneyine indi. İkili, 9 bin 300 kilometrelik mesafesiyle dünyanın en uzun demiryolu olan Trans Sibirya Demiryolu'nu takip eden rotayı, ardından Gürcistan'ı geçerek 34 gün süren dönüş yolculuğunun ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Özhan Ünverdi, tura başladığı nokta olan İzmir'e 5 Eylül 2023 günü vardı.

"Isınmak için koştuk"

Toplamda 28 bin 500 kilometrelik ve yaklaşık 8 bin kilometrelik bölümü donmuş arazi ve çamur üzerinde geçen turu tamamlayan Ünverdi ve Şen, 95 günlük yolculukları boyunca 980 litre benzin harcadı. Yaşadığı deneyimi yaşamı boyunca unutamayacağını belirten Ünverdi, "Benim için çok özel bir rota oldu. Hayatım boyunca motosiklet ile 4 farklı kıtada 40'tan fazla ülke gezdim. Ancak bu kadar zorlu bir rotada hiç sürmemiştim. Yeri geldi saatlerce yağmur altında sürdük. Yaz ayları da olsa rotamızın bulunduğu coğrafyada gece sıcaklıklar 2-3 dereceye kadar indi. Hipotermi geçirmemek için motosikletlerimizden inerek koşarak vücudumuzu ısıttık. Ama tur boyunca hiçbir an ne işimiz var burada demedik. En büyük motivasyonumuz hedeflediğimiz noktaya ulaşmak ve yol boyunca unutulmayacak anılar edinmek oldu" dedi.

"Yerli halk yardım etti"

Tur boyunca Sibirya'yı baştan sona geçerken Rus halkından büyük destek gördüklerini belirten Ünverdi, "Rus halkından inanılmaz bir misafirperverlik gördük. Yeri geldi polis karakolunda yattık, yeri geldi okullarda sıraların üzerinde uyuduk. Bize, evlerini açanlar oldu. Yaklaşık 95 gün süren turun 50 gününü misafir olarak kaldık. Coğrafya gereği hem soğuk hem de yırtıcı hayvanlardan dolayı çadır kuramadığımız için geri kalan günlerde de otellerde kaldık. İnanılmaz bir deneyim oldu" diye konuştu. - İZMİR