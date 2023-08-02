İzmir Metro ve Tramvay Çalışanları Grevden Döndü

İZMİR'de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine iki gün boyunca grev yapan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye metro ve tramvay çalışanları, bugün yeniden iş başı yaptı. Metro ve tramvay seferlerinin yeniden başlamasıyla birlikte iki gündür karayolu trafiğinde yoğunluk yaşanan kentte, hayat normale döndü.

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamayınca, metro ve tramvay çalışanları iki gün boyunca greve gitti. Her gün yüz binlerce yolcu taşıyan hatlar kapandı, kentin karayolu trafiğinde yoğunluk yaşandı. Öte yandan taraflar dün bir araya geldi. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Metro ve tramvay seferlerinin yeniden başlamasıyla karayolu trafiğinde yoğunluk yaşanan kentte, hayat normale döndü.

'EN DÜŞÜK ÜCRET 22 BİN 105'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22.105, en yüksek 25.009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.

'KİMİSİ DESTEKLEDİ, KİMİSİ KARŞI ÇIKTI'

Seferlerin yeniden başlamasının ardından metro ile yolculuk eden vatandaşlardan kimileri grevi desteklerken, kimileri ise tepki gösterdi. Yeniden seferlerin başladığı Halkapınar Metro hattını kullanan vatandaşlardan Arif Cezairlioğlu, Halk çok mağdur oluyor. İki tarafın da fedakarlık göstermesi lazım. Herkes istediğini alamıyor, işçi grubunun da fedakarlık göstermesi lazım. Ulaşım su ve hava gibi ihtiyaçtır dedi.

Vatandaşlardan Sefer Yıldırım ise Greve gidenler haklıdır. Ben destekliyorum ve onları haklı buluyorum. Grev nedeniyle seferlerin kapalı olduğunu biliyorduk bu yüzden mağduriyet yaşamadık diye konuştu.