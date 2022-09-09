İzmir haberleri... İzmir'de 350 Metrelik Türk Bayrağı ile '100. Yıl Zafer Yürüyüşü'

İzmir habere göre İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na, 350 metrelik Türk Bayrağı ile 100. Yıl Zafer Yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer Yolu kafilesinin 400 kilometre uzaklıktaki Afyon Dereçine'den getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim alırken on binlerce İzmirli marşlar eşliğinde yürüdü.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na, 350 metrelik Türk Bayrağı ile 100. Yıl Zafer Yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer Yolu kafilesinin 400 kilometre uzaklıktaki Afyon Dereçine'den getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim alırken on binlerce İzmirli marşlar eşliğinde yürüdü.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, bugün yapılan 100. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünde toplanan on binlerce İzmirli, Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerindeki Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

400 KİLOMETRE UZAKTAN TÜRK BAYRAĞI GETİRDİLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtuluş günü kutlamaları kapsamında Afyon'dan İzmir'e düzenlenen Zafer Yolu Yürüyüşü kafilesinin Dereçineli Naice Dede ve Lütfiye Bozkurt'tan alıp 400 kilometre yürüdükten sonra İzmir'e getirdiği Türk Bayrağı'nı Ümit Güner Dedeoğlu ile Beyza Fincan'dan teslim aldı.

On binlerce İzmirlinin yer aldığı kafile, bando eşliğinde marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaşırken yürüyüş boyunca açılan 350 metrelik dev Türk bayrağı büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.