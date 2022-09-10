İzmir haberleri | CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Gündoğdu Meydanı'ndan Tarkan konseri düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda fener alayı düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı program öncesi konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm İzmirlilerin 9 Eylül'ünü kutladı.

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluş günü olduğunu belirten Soyer, "100 yıl önce Büyük Taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa şimdi o cumhuriyeti yine barışla ve demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. Buna muktediriz. Çünkü İzmir bu vatanın öncüsüdür." dedi.

Soyer'in konuşmasının ardından İzmir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Havai fişek gösterilerinin ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, söylenen marşlar eşliğinde konsere gelenleri selamladı.

Program, Tarkan'ın verdiği konser ile sona erdi.

Konserde bir hayranın sahneye çıkması üzerine güvenlik görevlileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memurları müdahale etti.