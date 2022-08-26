İzmir gündem haberleri | Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler İzmir gündem haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 kilogram esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 kilogram esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde yaşayan M.C'nin evinin önündeki bahçede Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine belirtilen adrese baskın yaptı. Bahçede ve şüphelinin ikametindeki aramalarda 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan M.C. ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Kiraz İzmir Güncel Haberler

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