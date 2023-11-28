Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ercan T. yönetimindeki 35 E 7295 plakalı tomruk yüklü kamyon, Mursallı Mahallesi yakınlarında, Murat Y'nin kullandığı 35 AEA 430 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobildeki 2 kişi, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş İzmir İzmir Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title