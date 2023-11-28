İzmir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ercan T. yönetimindeki 35 E 7295 plakalı tomruk yüklü kamyon, Mursallı Mahallesi yakınlarında, Murat Y'nin kullandığı 35 AEA 430 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobildeki 2 kişi, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel