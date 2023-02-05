İzmir'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Donanmacı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede aralarında alacak meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. (52) ile S.E. (22) yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Olayda A.D. (18) sol bacağından, F.A. (35) karnından, E.A.S. (34) de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karşıyaka'da özel bir hastanede tedavi altına alınan F.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan A.D'nin yaklaşık 10 gün önce aynı kişilerle çıkan kavgada, sağ bacağından tabancayla vurulduğu ve hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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