İzmir'deki depremde 11 kişi hayatını kaybettiği davada Yargıtay'dan geri gönderme kararı

İZMİR'deki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı 'Yağcıoğlu Apartmanı' davasında, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, usulen eksiklikler olduğu belirtilen dosyanın, eksiklerin tamamlanması için geri gönderilmesine karar verdi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı soruşturmasında, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İstinaf kararının ardından sanık avukatlarının itirazları üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi temyiz incelemesine konu gerekçeli kararın, kamu davasına katılan sıfatıyla taraf olan ve hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunan katılanlar Alaettin S., Avni K., Ayten Y., Erhan K., Halit K., Hasan P., Koray A., Şener A., Yasemin K.'ye tebliğ edildiğine dair dava dosyasında herhangi bir tebligat mazbatasına rastlanılmadığını belirtti. Ceza Dairesi, depremin etkisiyle yıkılan binada annelerini kaybeden ve kendileri de yaralanan, 18 yaşın altında olan Erhan K., Büşra K. ve Zeynep K.'ye hukuki haklarının korunması açısından vekil atanmasının zorunlu olduğunu, mağdur çocuklara vekil atandığına dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını belirtti. Yargıtay Ceza Dairesi, söz konusu eksikliğin giderilmesi amacıyla mağdur çocuklara zorunlu vekil atanıp, gerekçeli kararın usulüne uygun şekilde atanacak vekile tebliğiyle tebliğ-tebellüğ evrakının ve hükümleri temyiz etmesi durumunda temyiz dilekçesinin dava dosyasına eklenmesine ve ardından da eksiklerin giderilmesi için dosyanın geri gönderilmesine karar verdi.