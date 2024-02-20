İzmir'de Türk Müziği Konseri

Ege Türk Müziği Topluluğu ve Nursal Ünsal Türk Müziği Korosu, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce düzenlenen konserde sahne aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi Hasan Tahsin Salonu'nda, "Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi" kapsamında düzenlenen konserde, Şef Yeşer Karasu yönetimindeki Ege Türk Müziği Topluluğu ve Nursal Ünsal Türk Müziği Korosu, Türk sanat müziğinden örnekler sundu.

İzmir Sanat Musiki Derneğinin de katkı sunduğu etkinliği, müzikseverler ücretsiz izledi.