İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ödemiş - Kiraz kara yolu Köfündere Mahallesi yakınlarında Uğur Bedel (25) yönetimindeki 35 D 7827 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. AA / Turgay Konuralp - Güncel Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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