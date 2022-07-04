İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ödemiş - Kiraz kara yolu Köfündere Mahallesi yakınlarında Uğur Bedel (25) yönetimindeki 35 D 7827 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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