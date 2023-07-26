İzmir'de Sahte Vize Operasyonu: 25 Tutuklama

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden vize almak isteyenleri dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi.

İZMİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25'i, tutuklandı. Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç gelirinin aklanması ve önlenmesi' suçlarına karıştıkları tespit edilen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekipler, 21 Temmuz'da İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

Operasyonda yeni detaylar da ortaya çıktı. Çetenin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıklarının tespit edildi. Şüphelilerin, bu yolla mağdurları toplam 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.