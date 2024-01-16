Üye Girişi
Haberler

İzmir'de motokurye kaza sonucu hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle yolcu minibüsüne çarptığı öne sürülen kurye Ercüment İslamoğlu son yolculuğuna uğurlandı. İslamoğlu'nun ağabeyi, motokurye ölümlerine dikkat çekerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle yolcu minibüsüne çarptığı öne sürülen kurye Ercüment İslamoğlu (26), son yolculuğuna uğurlandı. İslamoğlu'nun ağabeyi Mücahid İslamoğlu (35), kardeşinin 7 ay önce işe başladığını belirtip motokurye ölümlerine dikkat çekerek, "Bunun arkası kesilir mi bilmiyorum ama artık bir çözüm bulunması lazım" dedi.

Olay, 13 Ocak saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 5714/2 Sokak'ta meydana geldi. Bir büfede çalışan kurye Ercüment İslamoğlu, yemek siparişi götürürken iddiaya göre kullandığı motosiklet kayıp, yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İslamoğlu, yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İslamoğlu, kurtarılamadı. Kazanın ardından ifadesi alınan minibüs sürücüsü, serbest bırakıldı.Ercüment İslamoğlu için Murat Reis Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ercüment'in ağabeyi Mücahid İslamoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladığı kardeşinin kurye olarak 7 ay önce işe başladığını belirterek, "Ercüment büfede kurye olarak çalışıyordu. Olay günü saat 23.00 civarında motor kaymış. Minibüse çarpmış. Vefat etti. Her motorlu kurye gibi onun da sonu ölüm oldu. Bunun arkası kesilir mi bilmiyorum ama artık bir çözüm bulunması lazım. Bizim canımız yandı. Diğer motorcuların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

'GÖREN VARSA BİZE ULAŞSIN'

Kazayı gören kişilerin kendilerine ulaşmasını isteyen İslamoğlu, "Bugün annemin ve kız kardeşimin feryadıyla gencecik bir çocuk toprak oldu. Ercüment askerden gelmişti. Kurye olmak istedi ve işe yeni başlamıştı. Polis raporunda aslı astarı olmayan şeyler yazılmış. Olayı bilen duyan varsa bize ulaşsın. Kardeşimi yüzde 100 suçlu göstermişler. Polis raporuyla örtüşmeyen şeyler var. Bu olayı gören varsa Allah rızası için bize ulaşsın. Bize tanık olarak yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.Ercüment İslamoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi? Mersin otobüs kazası kaç ölü, yaralı var? Mersin otobüs kazası son durum ne? Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title