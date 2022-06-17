İzmir'de kahvehanede işlenen cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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İzmir'de kahvehanede işlenen cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de kahvehanede işlenen cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kahvehanede bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kahvehanede bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Haziran'da Gümüşpala Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet Aslan'ın (35) tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, katil zanlısının F.Ç. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda F.Ç. ile silahlı saldırıda ona yardım ettiği öne sürülen H.S. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Maktul Ahmet Aslan ile şüpheli F.Ç. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde 11 Haziran'da bir kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Ahmet Aslan, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahmet Aslan İzmir Güncel Haberler

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