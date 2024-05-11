İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kişi tutuklandı

İzmir'de 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 45'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik 7 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 64 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 7 Mayıs'ta Konak, Torbalı, Ödemiş, Selçuk, Kemalpaşa ve Tire ilçelerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 64 kişi yakalanmıştı.