İzmir'de çıkan yangın kundaklama sonucu çıktı, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında kundaklama iddiaları üzerine şüpheli tutuklandı. Yangın sonucunda iş yerinin yanındaki dükkan ve apartmanda hasar meydana geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki dairelerinde zarar gördüğü yangında kundaklama iddialarının ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana gelmişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana gelmişti. Yangının başladığı iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama sonucu başladığı öne sürülen yangınla ilgili polis, kameralardan tespit ettiği İ.S.'yi gözaltına aldı. İ.S. emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığını iddia ederek, konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. - İZMİR