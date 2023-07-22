İzmir'de Çeşme ilçesinde çıkan yangın rüzgar türbinlerinin arasında sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, Alaçatı'da bulunan rüzgar türbinlerinin arasında devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ederken, havadan da 4 uçak ve 4 helikopter yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yükselen alevlere müdahale sürerken, yangın Alaçatı'da bulunan rüzgar türbinlerinin arasında sürüyor.

Yangın, saat 13.22 sıralarında Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 13.35'ye yaparken, karadan müdahaleyi sürdüren ekiplere havadan da 4 uçak ve 4 helikopter eşlik ediyor. Alaçatı'daki rüzgar türbinlerinin arasında devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR