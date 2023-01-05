İzmir'de bir genç bıçaklanarak öldürüldü Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti. Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı. M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir Alsancak İzmir Güncel Haberler

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