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İzmir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 91 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde, 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botta tespit edilen 8'i çocuk 45 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde ise Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarmanın da desteğiyle 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dikili Selçuk İzmir Dünya Güncel Haberler

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