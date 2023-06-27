Üye Girişi
Haberler
İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında da 31 göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında da 31 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

Yunanistan Karaburun İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title