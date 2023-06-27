İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında da 31 göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında da 31 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.