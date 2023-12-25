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İzmir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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