İzmir'de 191 Hükümlü Yakalandı
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 191 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 191 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, firari hükümlülere yönelik 17-30 Nisan tarihleri arasından Mercek-6 operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 191 hükümlü yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.