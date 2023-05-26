İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Soyer, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, daha iyi hizmet üretmek istediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizinle aynı hissiyatı, aynı sıkıntıyı ve aynı umudu taşıyan başkanlarız biz. Bizim asli meselemizdir sizlere sahip çıkmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yerlerine taşınan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e ziyaretleri sırasında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın ve bürokratlar eşlik etti.

SOYER: "12 MİLYON SEÇMEN BU SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK"

İlk olarak Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüş, öneri ve istekleri dinledi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri hakkında konuşan Başkan Soyer, "Bütün derdimiz oy kullanmaya gidilmesi. Geçen seçimde ortada bulunan 12 milyon seçmen var. Seçimin kaderi onların elinde. Üç aşağı beş yukarı iki aday da birbirine yakın. Sandığa hiç gitmeyen 8 milyon, başkasına oy vermiş 4 milyon kişi var. 12 milyon seçmen bu seçimde belirleyici olacak" dedi. Şube Başkanı Recep Doğru ise destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti.

"SİZLERE NE YAPSAK AZ"

Başkan Soyer, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı ile buluştu. Buluşmada emekli Koramiral Ekmel Totrakan da yer aldı. Başkan Soyer dernekteki anı defterini imzaladı. Soyer, "Sizler bizim için kıdemli vatandaşlarsınız. Biz aslında size ne yapsak eksik kaldığını düşünüyoruz. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. İçiniz rahat olsun, daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Sizinle aynı hissiyatı taşıyan, aynı sıkıntıyı taşıyan, aynı umudu taşıyan başkanlarız biz. Bizim asli meselemizdir sizlere sahip çıkmak" dedi.

"DERDİMİZ SİZE DOĞRU HİZMET ÜRETMEK"

Başkan Soyer, son olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile buluştu. Soyer, "Size daha iyi, kusursuz ve doğru hizmet üretmek istiyoruz" dedi. Çerçioğlu'nun Osmaniye'de şube açtıklarını ve hizmet verdikleri konteynerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söylemesi üzerine Başkan Soyer, "Osmaniye çok özel. Biz deprem bölgesinde dört şehirde Büyükşehir'in birimlerini kurduk. Osmaniye'de uzun süreli kardeşlik ilişkileri kurmak istedik. O nedenle oraya desteğimiz devam edecek. Bizim oradaki vatandaşlara İzmir'i İzmirliyi başka türlü anlatmamız, bizim de onları başka türlü görmemiz, değerlendirmemiz lazım. Sadece destek vermek, çadır kurmak, konteyner kurmaktan ibaret değil. Biz Türkiye'deki kutuplaşma iklimini kırmak istedik. Bunun için Osmaniye'nin üzerine titriyoruz" dedi. Çerçioğlu ise, "Desteğiniz için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Belediye Başkanımız gibi değil dostumuz gibi size hitap edebiliyoruz" dedi.