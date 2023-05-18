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İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Karaburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan İtalya rotasındaki yelkenli teknede 27 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Karaburun Göçmen Dikili İzmir Güncel Haberler

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