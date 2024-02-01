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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hükümet Simide Bile Seçim Ayarı Veriyor

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'da Simitçiler Odası'nın, simide zam yapıp ertesi gün zammı geri almasına ilişkin 'hükümetin simit zammını öteleterek, simide bile seçim ayarı verdiği' değerlendirmesini yaptı. Hükümetin maliyet artışlarını durduramadığını söyleyen Zorlu, bu kararın siyasi iktidarın simit dünyasına eşi benzeri görülmemiş bir katkı sunduğunu belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'da Simitçiler Odası'nın, simide zam yapıp ertesi gün zammı geri almasına ilişkin 'hükümetin simit zammını öteleterek, simide bile seçim ayarı verdiği' değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin maliyet artışlarını durduramadığını söyleyen Zorlu "Ticaret Bakan yardımcısı, Simitçiler Odası Başkanı'nı odasına çağırıp zammın ertelenmesini istemiş. Seçim geliyor ya hükümet simide bile seçim ayarı veriyor. 2 aylığına zam ötelemesi diyebiliriz bu karara. Böylece siyasi iktidar simit dünyasına da eşi benzeri görülmemiş bir katkı sunmuş oldu bu vesile ile." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu İYİ Parti Ankara Simit Politika Ekonomi Güncel Haberler

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