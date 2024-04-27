İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İkinci Tura Kaldı

(ANKARA) - İyi Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı ATO Congresium Salonu'nda sürüyor. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim ikinci tura kaldı.

Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı İYİ Parti 5.Olağanüstü Kurultay'ın ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı. Seçim ikinci tur ile devam edecek.

Seçimlerin ilk turunda 1178 delege oy kullandı. 7 oy geçersiz sayılırken; Koray Aydın 472, Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. İkinci tur oylama saat 17.45'te başlayacak ve bir saat sürecek.

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan seçilecek.