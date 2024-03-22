İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Beşiktaş'ta Ziyaretlerde Bulundu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu.

Cuma namazını Sinan Paşa Camisi'nde kılan Kavuncu, namaz çıkışında Beşiktaş Çarşısı'nı gezerek esnafı selamladı.

Daha sonra Gürün Han Kuyumcular Çarşısı'na giren Kavuncu, burada kuyumcu esnafının sorunlarını dinledi, yerel seçimlerde oy istedi.

Kavuncu ve beraberindekiler ardından Beşiktaş Müftülüğüne giderek İlçe Müftüsü İsmail Yıldız ile görüştü.

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün taraftar grubu Çarşı üyeleriyle buluşan Kavuncu, meşale yakılarak karşılandı. Kendisinin de Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Kavuncu, 31 Mart'taki seçimlerde taraftarların kendisine oy vermelerini istedi.

Emekli Bankacılar Dernekleri Platformu üyeleriyle de bir araya gelen Kavuncu, banka emeklisi vatandaşların sorunlarını dinledi, emekliler için TBMM'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı Nurettin Sağırkaya ile İYİ Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Tuncay Buruşuk ve partililer eşlik etti.