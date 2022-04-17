İTFAİYECİLERE 'KOMANDO' EĞİTİMİ

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da girdikleri sınavlarda başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazananlar eğitime alındı. İtfaiyeci duasıyla başlayan eğitim, komando eğitimini aratmayacak parkurlarla devam ediyor. Koşu, ağırlık taşıma, hortum silkeleme, yerde sürünme, yüksekten halatla inme, halatla sedye indirme, tünelden geçme gibi zorlu parkurlarda ter dökenler arasında kadınlar da yer alıyor. Berivan Gülşen Düz, "Eğitimlerimiz keyifli, hem de zorlu geçiyor. Ama bunlarla başa çıkabiliyoruz" dedi.

Yeni itfaiye erleri, 15,17 ve 19 kişilik gruplar halinde Büyükçekmece İtfaiye İstasyonu'nda eğitime alındı. Eğitimler 'İtfaiyeci duasıyla' başladı. İtfaiye erleri tek bir ağızdan şu duayı okudu: "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah'ım."

"YARI ASKERİ DÜZENLE EĞİTİM ALIYORUZ"

"7/24 SIRT SIRTA GÖREV YAPACAĞIZ"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel