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Kurban Bayramı seferlerine zam var mı? Kurban Bayramı uçak ve otobüs seferleri arttırıldı mı, zam yapıldı mı?

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Peki, Kurban Bayramı seferlerine zam var mı? Kurban Bayramı uçak ve otobüs seferleri arttırıldı mı, zam yapıldı mı?

Kurban Bayramı seferlerine zam var mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor. Peki, Kurban Bayramı seferlerine zam var mı? Kurban Bayramı uçak ve otobüs seferleri arttırıldı mı, zam yapıldı mı?

KURBAN BAYRAMI SEFERLERİNE ZAM VAR MI?

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların bayramda bilet fiyatlarına zam yapıldığını sandığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Özcan, "Örneğin, İstanbul ile Ankara arasında bilet fiyatı 1000 lira. Bakanlığın bize verdiği yönetmeliğe göre 1000 liralık bilet yüzde 30 aşağıya, yani 700 liraya düşürülebiliyor. Tavan fiyatı 1000 lira ise firmalar 1050 liralık bilet kesemez. Kışın 700 liraya bilet kesenler, yazın 1000 liraya kadar bilet kesince vatandaş zam oldu sanıyor. Aslında zam yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI UÇAK SEFERLERİ ARTTIRILDI MI?

Kurban bayramı tatili dolayısıyla Pegasus Havayolları, 14-24 Haziran tarihleri arasında 97 ek sefer planladı. Söz konusu tarihler arasında planlanan ek seferlerin 64 iç hat, Kıbrıs'a 28, İtalya'ya 4 ve Kuveyt tek ek sefer düzenlenecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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