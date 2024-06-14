Çanakkale Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı?

Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı ve köprünün geçiş ücretine zam yapıldı mı, ne kadar olduğu merak ediliyor. Sürücüler bayramda köprü ve otoyolları kullanacağı için "Çanakkale Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı?

ÇANAKKALE KÖPRÜ KURBAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak. Bu uygulama, 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'da başlayıp, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek. Ancak, 1915 Çanakkale Köprüsü bayram süresi boyunca ücretsiz olacağına dair güncel bilgi bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.