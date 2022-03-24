İtalya, vatandaşlarına "Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri" uyarısında bulundu - Haberler

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İtalya, vatandaşlarına "Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri" uyarısında bulundu

AA - Barış Seçkin - Güncel
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İtalya, vatandaşlarına

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya İtalyan vatandaşlarının katıldığına dair basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, bu tür davranışların mevcut yasalara göre suç sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada "vatandaşların kendi güvenlikleri için Ukrayna'ya seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği" kaydedildi.

İtalyan basınında, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşta iki tarafta da savaşan İtalyanlar olduğuna dair haberler çıkmıştı.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalyan, İtalya, Güncel, Haberler

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