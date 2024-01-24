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İtalya'dan Türkiye'ye Kültür Varlıkları İadesi

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İtalya'da bulunan ve Anadolu'da yapıldıkları tespit edilen bazı kültür varlıkları, Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalyan makamlarının işbirliği sonucunda gerçekleştirilen iade töreninde, 10 pişmiş toprak eseri Türkiye'nin Roma Büyükelçisi'ne teslim edildi.

İtalya'da bulunan ve Anadolu'da yapıldıkları tespit edilen bazı kültür varlıkları, yurda getirilmesi için Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi.

Roma Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalyan makamlarının işbirliği ve çalışmaları sonucunda Türkiye'ye ait oldukları belirlenen bazı kültür varlıklarının İtalya'dan Türkiye'ye iade prosedürü gerçekleştirildi.

Törende Floransa Jandarma Komutanlığı (Carabinieri) Kültür Varlıklarını Koruma ve Tarihi Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürü Binbaşı Claudio Mauti ve heyeti, milattan önce (MÖ) 3000'lerden Demir Çağı'na kadar olan dönemde Anadolu'da yapılan ve bir şekilde İtalya'da bulunan 10 pişmiş toprak eseri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'e teslim etti.

Büyükelçi Gücük, İtalya ile kültür varlıklarının iadesi de olmak üzere her düzeyde iyi şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bu eserler, ait oldukları topraklarda en iyi şekilde karşılanacak ve bakılacaktır. İtalyan Jandarmasına çok teşekkür ederim, geçen sene de bir başka eser iadesini yapmıştık. Aynı şekilde İtalyan hükümetine de teşekkür ederiz." diye konuştu.

Binbaşı Mauti de bu şekilde tespit edip buldukları kültür varlıklarını ait olduğu ülkelere iade etmek istediklerini, kültür varlıklarının her açıdan korunması gerektiğini söyledi.

"Çok önemli eserleri ülkemize kazandırdık"

Eserleri Türkiye'ye götürmek üzere Roma'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, AA muhabirine eserlerin iade sürecine ilişkin bilgi verdi.

Gönültaş, "2022'de İtalyan emniyet birimleri ve Floransa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu kökenli olduğunu tespit ettiğimiz, bizim de akademik olarak destek verdiğimiz, İtalyan makamlarıyla da hemfikir olduğumuz eserleri bugün teslim alıyoruz. MÖ 3000'li yıllardan Demir Çağı'na kadar uzanan bir süreçte imal edilen 10 eser ve 1 fragmanı (bir esere ait kırık parça) bugün İtalyan makamlarından Roma Büyükelçiliğimizde teslim aldık." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının çok uzun süredir devam ettiğini belirten Gönültaş, "Çok önemli eserleri ülkemize kazandırdık. Buna yönelik çalışmalarımızı da devam ettireceğiz." dedi.

İtalyan Binbaşı Mauti de Floransa'daki Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Amirliğinin, aralarında Türkiye'ye ait olan bu eserlerin de bulunduğu 200 kadar eserin satışına dair ihbar alması üzerine harekete geçtiklerini ve ilgili yargı makamlarının da talimatıyla bu eserlere el koyduklarını söyledi.

İtalyan Jandarması olarak her ülkenin kültür varlıklarını koruduklarını belirten Mauti, "Bizim için diğer ülkelere kültür varlıklarını iade etmeye katkıda bulunmak bir onur. Türkiye ile bir işbirliği geleneğimiz var. Daha önce de başka kültür varlıklarının iadesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'dan Türkiye'ye geçen yıl da yine İtalyan Jandarması ve adli makamları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının koordineli çalışmaları neticesinde Gaziantep Zeugma kökenli bir mezar stelinin iadesi sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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