İtalya Başbakanı Draghi: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum.
AA - Güncel
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İtalya Başbakanı Draghi: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum.
İtalya Başbakanı Draghi: "( Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu çabaları takdire çok şayan"
AA / Güncel