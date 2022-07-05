İtalya Başbakanı Draghi: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. İtalya Başbakanı Draghi: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. İtalya Başbakanı Draghi: "( Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu çabaları takdire çok şayan" AA / Güncel Karadeniz Türkiye İtalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İtalya Başbakanı Draghi: '(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. - Haberler

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