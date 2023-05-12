İsviçreli Teknoloji Devi Abb, Çin'in Xiamen Kentinde Karbon Nötr Projesini Başlattı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentine bağlı Pudong Yeni Bölgesi'ndeki ABB Robotics Mega Fabrikası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

XİAMEN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin teknoloji devi ABB, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde karbon nötr olma projesi başlattı.

Perşembe günü başlatılan ABB Xiamen Merkezi projesindeki "Sıfıra Ulaşma Misyonu" ile ABB, şirketin kendi akıllı enerji yönetimi, akıllı entegre enerji depolama sistemi, bina otomasyon sistemi, akıllı otobüs aydınlatma kontrol sistemi ve elektrikli araç şarj cihazlarıyla karbon nötr olma yolculuğunun tanıtımını yaptı.

Şirketin verdiği bilgilere göre projede, Kaynak-Şebeke-Depolama-Yük hassasiyet yönetmelikleri yoluyla akıllı mikro şebekelerin kurulumu gerçekleştirildi. 100.000 metrekarelik çatı güneş panellerinin kurulumuyla projenin çatı fotovoltaik sistemi, enerjide yüzde 50 oranında karbonsuzlaşma gerçekleştirecek ve yıllık karbon emisyonlarını tahmini olarak 13.400 ton düzeyinde azaltacak. Bu hamle, tesisin düşük karbonlu yenilenebilir enerji ve talep yönlü mikro şebekeler kullanan önde gelen bir tanıtım bölgesi olarak öne çıkmasını sağlıyor.

İsviçreli elektrik ve otomasyon grubu ABB'nin Çin'deki ticari faaliyetleri, araştırma ve geliştirme, imalat, satış ve hizmetler dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Grubun 130'tan fazla kentte yerleşik 27 şirketinde 15.000 kişi çalışıyor.