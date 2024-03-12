İstiklal Marşı, Türkiye'nin yedi bölgesine özgü müzik aletleriyle seslendirildi

İstiklal Marşı, kabulünün 103. yıl dönümünde Türkiye'nin yedi bölgesine özgü ve Rusya'ya ait yöresel müzik aletleriyle seslendirildi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u "Türk'ün özü, Akif'in sözü" temasıyla anmak amacıyla program düzenledi.

Programda, İstiklal Marşı'nın bestelenmiş ilk iki kıtası Türkiye'nin yedi bölgesinden yedi şehre özgü kemane, kanun, ney, tambur, ud, bağlama, kopuz, keman gibi müzik aletleri ve Rusya'ya ait yöresel müzik aletleri olan bayan, balalayka ve gusli eşliğinde seslendirildi.

Video kaydı yapılan çalışma akademisyen, müzisyen ve öğrencilerden oluşan 115 kişinin çabası sonucu ortaya çıkarıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Kubilay Kolukırık'ın sanat koordinatörlüğünü yaptığı çalışmaya, Antalya'dan Akdeniz Üniversitesi, Erzurum'dan Atatürk Üniversitesi, Aydın'dan Adnan Menderes Üniversitesi, Şanlıurfa'dan Harran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesinden katılım sağlandı. Rusya'dan da bazı Rus sanatçılar projeye dahil oldu.

Ayrıca programda müzik direktörü Prof. Dr. Sıtkı Akarsu eşliğinde Kastamonu Üniversitesi korosunun oratoryo şeklinde İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasından onuncu kıtasına kadar seslendirdiği video yayınlandı.

Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin kayda aldığı sanal gezi Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Şan'ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

Moskova YEE'de düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de milletin yaşadığı en buhranlı dönemde "Korkma" diye başlayan İstiklal Marşı'nın kahraman orduya ve millete umut ve cesaret aşıladığını, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olduğunu belirtti. Bilgiç, "Bu marş, Türk milletinin inancının yenilmez azminin vicdanın ortak sesidir." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Marşı'nda en çok beğendiği yerin "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" mısraları olduğunu söylediğini anlatan Bilgiç, Atatürk'ün bu mısraları milletin unutmamasını istediğini hatırlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı hakkında "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın." şeklindeki sözlerini anımsatan Bilgiç, "Bugün Gazze'de kardeşlerimiz mezalime ve insanlık dışı barbarca saldırılara maruz kalmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine ve devletlerine en kısa sürede kavuşmalarını istiyoruz. Gazze'de bugün tanık olduğumuz yüzyıl önce verdiğimiz destansı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

YEE Başkanı Şeref Ateş de "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularımızın en güçlü şekilde ifadesidir." dedi.

Ayrıca programda Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yücel Oğurlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de çevrim içi katılarak birer konuşma yaptı.

Programa Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, büyükelçilik ile Türk kurum ve kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Rus ve Türk vatandaşları da katıldı.