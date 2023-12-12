İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi kapsamında dileklerini belirleyen 11 çocuğun dileğini yerine getirdi. Vali Gül, evlerinde ziyaret ettiği çocukların hediyelerini kendisi teslim etti.

İstanbul Valisi Gül, 'Bir Çocuk Bir Dilek' Projesi Kapsamında 11 Çocuğun Dileğini Yerine Getirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi kapsamında dileklerini belirleyen 11 çocuğun dileğini yerine getirdi. Vali Gül, evlerinde ziyaret ettiği çocukların hediyelerini kendisi teslim etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılında hayata geçirilen "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi, Vali Davut Gül'ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı, maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı. "Bana üç dileğini yazar mısın?" ifadelerinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Davut Gül'e iletti.

DİLEKLER YERİNE GETİRİLİYOR

Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler geçen günlerde yerine getirilmeye başladı. İstanbul Valisi Davut Gül de Bağcılar'da yaşayan 11 çocuğun dileklerini yerine getirdi. Çocukları evlerinde ziyaret eden Gül, dileklerini yerine getirdiği çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"YILBAŞINA KADAR ÇOCUKLARIMIZIN DİLEKLERİ YERİNE GETİRİLECEK"

Anne ya da babasını kaybetmiş 3 aileyi ziyaret ederek 11 çocuğun hediyelerini teslim eden Vali Davut Gül, "Valiliğimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla çocuklarımızın dileklerini yerine getirmeye başladık. Yıl başına kadar tüm çocuklarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İLK ADRES ALİCAN, RABİA VE BEYZANUR KARDEŞLERİN EVİ OLDU

Babalarını 2021 yılında kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara teslim etti. Gül, bir süre sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vali Gül'ün ikinci adresi ise babalarını 2016 yılında kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Onlar da çeşitli dileklerini ileterek projeye katılmıştı. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Vali Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşleri ziyaret ederek tamamladı.

HAYIRSEVERLER PROJEYE KATKIDA BULUNABİLİYOR

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı maddi durumu yetersiz olan ailelerin öksüz ya da yetim 5 bin 13 çocuğu kapsayan projenin temel amacı, dezavantajlı çocukların yüzlerinin güldürülebilmesi… Hayırseverler https://www.1cocuk1dilek.org/ internet sitesinden projeye katkıda bulunabiliyor.