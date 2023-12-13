İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla'da Meslek Lisesi Temel Atma Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla'da inşa edilecek mesleki ve teknik Anadolu lisesi, atölyeleri ve spor salonunun temel atma törenine katıldı. Vali Gül, meslek lisesi mezunlarının iş bulma ve kendi ayakları üzerinde durma konusunda avantajlı olduğunu belirtti.

Geçen yıl vefat eden Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap adına İstanbul Tuzla'da yaptırılacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Gül, "Şu an İstanbul'un en çok ihtiyacı olan şey meslek lisesi. Meslek lisesi mezunlarının özellikle piyasada daha kolay iş bulduğunu, kendi ayakları üzerinde durduğunu, eskilerin tabiriyle altın bilezikleri olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu proje sadece usulen yapılmış bir proje değil. Öncelikle teklif aileden geldi, bu çok kıymetli" dedi.

Okulun temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Evyap Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Evyap, Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, Evyap İcra Kurulu Üyesi Ömer Evyap, merhum A. Fikret Evyap'ın eşi Semra Evyap, kızları Ayşe Evyap Kadakal ve Zeynep Evyap Kutsoy başta olmak üzere Evyap çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Program İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından inşaat alanına giden protokol üyeleri temel atma butonuna bastı.

VALİ GÜL: MESLEK LİSESİ OLMASI ÇOK KIYMETLİ

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un şu an en çok ihtiyacı olan şeyin meslek lisesi olduğunu ifade ederek, "Meslek lisesi mezunlarının özellikle piyasada daha kolay iş bulduğunu, kendi ayakları üzerinde durduğunu, eskilerin tabiriyle altın bilezikleri olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu proje sadece usulen yapılmış bir proje değil. Öncelikle teklif aileden geldi, bu çok kıymetli. Onun ötesinde meslek lisesi olması çok kıymetli. Meslek lisesini yaparken yanında ihtiyaç olan atölyeleri planlamaları çok kıymetli, Tuzla'nın ve İstanbul'un önemli bir ihtiyacını inşallah kapatmış olacak. İnşallah açılışını da birlikte yapmış olacağız. Ben bir kez daha Evyap ailesinin bütününe bu güzelliği bugün temel atma törenine katılarak gelen Evyap ailesinin dostlarına, öğrencilerimize, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

EVYAP: ODAKLANMA ALANLARINDAN BİR TANESİ DE KİMYA BÖLÜMÜ OLACAK

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise "Babam Ahmet Fikret Evyap, şirketimizin uzun süre liderliğini yürütmüş ve bugüne gelmesinde çok büyük katkılar sağlamış çok değerli bir insan. Aynı zamanda Türkiye'de sabunculuk mesleğinin duayeni diye tarif edilmiş bu mesleğe aşık bir insan. Ayrıca çok samimi bir Müslüman ve gerçek bir hayırseverdi. Kendisinin anısını yaşatmak, hem de ideallerine uygun bu eser için bugün temel atma töreni ile ilk adımı atmış olmaktan dolayı son derece memnunuz. İş adamlığı süresinde babamın 60 yılı sanayicilikle geçmiş. Hep şikayet ettiği ve Türk sanayisi adına üzüldüğü olaylardan bir tanesi de ara eleman eksikliği, orta kademe eleman eksikliğinden şikayet ederdi. İşte bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, odaklanma alanlarından bir tanesi de kimya bölümü olacak. Sanayiye duyduğu ilgi ve isteğine uygun şekilde bir Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde isminin yaşayacak olması beni ve bütün ailemizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"BİR KALIP SABUNLA BAŞLADI"

Evyap, "İnşallah bu projeleri tamamlayıp daha fazlasını da yapacağız. Şirketimizin kuruluşu 1927 yılında Rıfat Bey'in Erzurum'da ürettiği bir kalıp sabunla başladı. İnşallah dört sene sonra 100'üncü yılımızı yaşayacağız. 100'üncü yılımıza hem bugün burada başlamış olan Ahmet Fikret Evyap Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni hem de Erzurum'da şu an inşaatı sürmekte olan Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'ni tamamlamış, üzerine daha fazlasına da girişmiş olarak 100'üncü yılımızı idrak etmek istiyoruz" dedi.

AHMET FİKRET EVYAP MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ HAKKINDA

Kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, fabrikasının da bulunduğu Tuzla'ya 32 derslikli bir mesleki ve teknik lise inşa edecek. Geçen yıl vefat eden Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap adına yaptırılacak lise, tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Yenilikçi vizyonuyla Evyap'ı global bir ihracatçıya dönüştüren Fikret Evyap'ın adının verileceği okul, yaklaşık 17 bin metrekare üzerine inşa edilecek. Toplam 32 derslikli okul binası, üç adet atölye binası, kapalı spor salonu ile açık spor alanlarından oluşacak ve yaklaşık olarak 15 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Okulun eğitim vereceği bölümler, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim camiasının yönlendirmesiyle bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendi. Okulda kimya teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri bölümlerinde yaklaşık bin öğrenciye eğitim verilecek.

Tefrişatı, masa, sıra, akıllı tahta, laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve atölyelerin iç donanımı Evyap tarafından karşılanacak olan okulun üç yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.