İstanbul'daki Cumhuriyet Başsavcıları, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

İstanbul'daki adliyelerde görev yapan cumhuriyet başsavcıları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesine oy veren Sarıhan, "Memleketimizde meydana gelen ve toplum olarak hepimizi üzen bu vahim olaydan dolayı binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yoğun üzüntü içerisinde, deprem bölgesindeki bir kardeşimizin sivil toplum kuruluşları, AFAD ve aziz milletimizin değerli temsilcileri tarafından deprem bölgesindeki bir binadan kurtarılan bu genç kardeşimizin sevinci, bende ve oradaki arkadaşlarımızda da büyük sevinç yaratmış. Bu beni etkiledi. Sevinçler paylaşınca güzelleşir, üzüntüler paylaşılınca azalır. Bu bizim temel felsefemiz." ifadelerini kullandı.

Sarıhan, " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in çektiği "Haykırış" isimli fotoğrafı oyladı.

Hayatını kaybeden Filistinliler için Allah'tan rahmet dileyen Sarıhan, bu tür acıların bir daha hiç yaşanmaması ve Filistinlilerin huzura, mutluluğa ermesi için dualarının devam ettiğini belirtti.

"Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" karelerini oylayan Sarıhan "Spor" kategorisinde ise oyunu, Emin Sansar'ın çektiği "Yumruk" fotoğrafından yana kullandı.

"İçindeki umudu kaybetmeyen bir Türk milleti vardı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ise, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafını seçti.

Ortaokul ve liseyi Hatay İskenderun'da okuduğunu ve o dönem yaşadıkları semtte depremde birçok kayıplar meydana geldiğini belirten Yılmaz, "6 Şubat tarihindeki 11 ilimizi etkileyen depremde gerçekten asrın felaketi yaşandı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız yaralandı. Buna rağmen içindeki çocuğu, ruhunu, umudunu kaybetmeyen bir Türk milleti vardı. Bu resim de onlardan bir tanesi. Gerçekten dünyada benzeri olmamış bir deprem sonrasında bu şekilde umutla tekrar hayata tutunmaya çalışmaları, yarınlara ilişkin bu resim seçilmeye hak kazandı diye düşünüyorum. Umarım böyle felaketler bir daha ülkemizi bulmaz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın objektifinden "Son sığınak" karesini seçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarına ilişkin savaş suçu işlediğini belirten Yılmaz, "İnşallah bunun hesabını tüm dünya kamuoyunun önünde verecektir." dedi.

Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yönelik pek çok suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Buna ilişkin uluslararası başvurular yapılıyor. Biz ilgili başvuruları, bize ulaşan delilleri, kanıtları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Önemli olan tüm dünyanın ortak bir şekilde kararlı olarak karşı koyabilmesi. Ateşkes için Türkiye olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Biz de soruşturma ya da delilleri bakanlığımıza göndererek gerekli uluslararası başvuruları yapmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Çevre-Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin, "İstanbul'da şimşekli gece" fotoğrafını seçen Yılmaz, haber dalında Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafını tercih etti.

Yılmaz, Spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in, "Dünyanın sultanları" karesine oy verdi.

"Fotoğrafların her biri birbirinden güzel, konu ve anlam içeriyor"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş de oylamaya katıldı. Başsavcı Gümüş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise tercihini Mehmet Ali Özcan'ın çektiği "Depremzede bebekler" fotoğrafından yana kullanan Gümüş, "Fotoğrafta, deprem, felaket, acı, yıkım, üzüntünün yanında hayata sarılan, geleceğe umutla bakan bebekler görüyorum. Fotoğraf yeni bir umut, yeni bir hayat, bir geleceği gösteriyor. Devletin o kadar yıkımın, felaketin ardından geleceğe yönelik, insanlığa uzattığı şefkati simgeliyor. Üstelik devletin en tepesindeki üst makamına ait bir uçakla hayata bağlanan bebekler olduğu için etkilendim." diye konuştu.

Gümüş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Gümüş, "Fotoğrafların her biri birbirinden güzel, konu ve anlam içeriyor. Fotoğrafları çeken tüm muhabir arkadaşların emeklerine sağlık. Her biri ayrı bir özel anlam, mana, kompozisyon ve sanat içeriyor. Mutlaka birini seçmek zorunda kaldığımız için zorlanarak da olsa bir tanesini tercih etmek zorunda kaldık." dedi.

"İnsanlık tarihi küçük çocukların, kadınların soykırıma uğratıldığı bir dönem yaşamadı"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem ise "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçti.

Oylamaya özellikle Gazze'den başladığını dile getiren Çiğdem, "İnsanlık tarihi bu kadar korkunç, dünyanın gözü önünde küçük çocukların, kadınların bile bile göstere göstere katledildiği, soykırıma uğratıldığı bir dönem yaşamadı. Haberlere bakamıyoruz bile ama bunu sizin yansıtmanız, bu karelerle ispatlamanız ve İsrail'in mahkum olacağı soykırımla ilgili davada delil olarak kullanılması çok değerli." şeklinde konuştu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Hayata tutunan" isimli fotoğrafa oy veren Çiğdem, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de şunları söyledi:

"Dünyanın en gelişmiş, güçlü, zengin birkaç devletinin bile bu kadar kısa sürede başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Çok şükür bizim devletimiz ve milletimiz bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı. En azından bunları telafi etmenin, o karelerle kıyamete kadar ölümsüzleşmesini görmüş olduk. Çok güzel anlar var." dedi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin, "Boğazın şahitliği" isimli karesini tercih eden Çiğdem, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğraf karesine oy verdi.

Çiğdem "Spor" kategorisinde ise seçimini Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" fotoğraf karesinden yana kullandı.