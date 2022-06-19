Her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen bulunmalı

Her yaşta insanın eğlenmek için tercih ettiği yerlerden olan lunaparklar bazen tehlikeye dönüşebiliyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan lunaparklarla ilgili uzmanlar lunaparklarda mutlaka mühendis olması gerektiğini söylerken, oyuncakların bakımını periyodik olarak yaptıklarını dile getiren işletme yetkilileri ise ziyaretçilerin de kurallara uyması gerektiğini belirtiyor.

Havaların ısınması, okulların da tatil olmasıyla lunapark ve eğlence mekanları dolmaya başladı. Gondol, kamikaze ve dönme dolap gibi pek çok oyuncağın olduğu lunaparklar tehlikeli de olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan lunapark kazası da bu tip alanlarda yaşanabilecek olası tehlikeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar tesislerin ekipman kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması ve sorumlu bir mühendis ve teknisyenin bulundurulması zorunlu olduğunu söylüyor. İşletme yetkilileri ise gerekli bakımların sürekli yapıldığına ancak ziyaretçilerin de uyarılara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Basın Sözcüsü Ezgi Kılıç, "Tesislerde ilgili ekipmanların kontrolleri ve bakımlarından sorumlu bir mühendis ve teknisyenin bulundurulması zorunludur" dedi. Viaport Marina Korsan Adası Tema Park'ın işletmecisi olan makine mühendisi Özcan Dal ise, oyuncakların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarının sürekli olarak yapıldığına dikkat çekerek, "Ziyaretçilerin bizim arkadaşlarımızın ve levhalardaki uyarılara dikkat edilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELER VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU

BOŞTA ÇALIŞTIRILMA İŞLEMİ YAPILMALIDIR

KAZAYI SIFIRA İNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

OYUNCAKLAR TEKNİSYEN VE MÜHENDİS GÖZETİMİNDE AÇILIYOR

KİLİT SİSTEMİNE DİKKAT EDİYORUZ

Çocuğuyla bir lunaparka gelen Zafer Ökten, "Emniyet bizim için önemli. Daha önce başka bir parka gittiğimizde emniyetsizdi. Kemer olsun, zincir olsun bize güven vermesi lazım. Binmeden önce analiz ediyoruz" dedi. Ailesiyle lunaparka gelen Nurdane Güney de "Güvenmeye çalışıyoruz. Kilit sistemine dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bakım iyi değilse biz de hiçbir şekilde güvende değiliz. Lunaparkları tehlikeli buluyorum ama bazen de güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Lunaparktaki oyuncağa binen 60 yaşındaki Hayriye Karatay ise, "Biraz korkularım oluyor ama sonra geçiyor. Ben sevdiğim için biniyorum çünkü çok zevkli" dedi.