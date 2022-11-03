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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 5 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 5 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde belirledikleri 3 adres ve 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 7 kişi yakalanırken adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 176 kilogram marihuana, 64 kilo 495 gram kokain ve 8 kilo 70 gram metanfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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