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İstanbul'daki Kasımpaşa Mevlevihanesi 99 yıl sonra açıldı

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İstanbul'daki üçüncü büyük mevlevihane olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 99 yılın ardından kapılarını açtı. İnsan ve İrfan Vakfı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde inşa edilen, tasavvuf kültürünün korunması ve yaşatılması adına çalışmaların yürütüleceği yapının açılışına çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul'daki üçüncü büyük mevlevihane olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 99 yılın ardından kapılarını açtı.

İnsan ve İrfan Vakfı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde inşa edilen, tasavvuf kültürünün korunması ve yaşatılması adına çalışmaların yürütüleceği yapının açılışına çok sayıda kişi katıldı.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, açılışta, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin her türlü insani duruşlardan, telaşlardan ve egodan uzak olarak güzel insan yetiştirmek için kurulduğunu söyledi.

Çıtlak, Kasımpaşa'nın Eyüp Sultan (Ebu Eyyub El Ensari) Hazretlerinin hemen karşısında bulunan bir semt olarak her sokağının vakıf olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa güzel insanlar yetiştirmiştir. Burası maalesef pek kıymetli bilinememiş yapılardandır. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Burada çok muhabbetli, güzel bir katılım görüyoruz. Almanya'dan, Balkanlardan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler var. Tam da ümit ettiğimiz gibi aynı muhabbeti isteyen herkes burada. Bir mevlevihanede mevlevi ayini olması demek 'Biz her şeyimizi tamamladık, biz burada insan yetiştiriyoruz, hatta bunu size gösterecek şekilde vitrinini de yaptık' demektir. Bizler buranın inşaatında şu mahalledeki çocuklarla tek tek konuştuk. 'Burası sizin yerinizdir' dedik. Evliya Çelebi'nin rüyasını tabir ettirdiği ocak burasıdır. Bizim de buradan dünyaya söyleyeceğiniz şeyler olacak."

Konuşmaların ardından niyaz ilahisi eşliğinde sema icra edildi. Dualardan sonra tanıtım gezisi gerçekleştirildi.

Kasımpaşa Mevlevihanesi hakkında

Fırıncızade Şeyh Sırri Abdi Dede tarafından 1623-1630 arasında kurulan ve yaklaşık 300 yıl, Osmanlı medeniyetine insan yetiştiren irfan olacakları arasında yer alan yapı, Evliya Çelebi'nin seyahate çıkmasına sebep olan meşhur rüyasının tabir edildiği mekan olarak da biliniyor.

Zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren yapıda, 1731'de ilk kez kapsamlı bir tamirat gerçekleştirildi. Mevlevihane, 1796'da III. Selim, 1835'te ise II. Mahmud himayesinde tekrar inşa edildi.

Mevlevihanenin semahane kısmı 1925'ten sonra Cumhuriyet döneminde bir süre Kasımpaşa Güreş Kulübü'nün güreş salonu, diğer bölümleri ilkokul olarak kullanıldı. Bu sırada ana yapının kuzeyindeki müştemilat, avludaki şadırvan ve hazire ortadan kalktı, arsanın çiçek bahçesi olan doğu kesimine Süruri İlkokulu yapıldı.

Ana yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından oda oda kiraya verildi. Hızla harap olan mekan, 1979'da çıkan bir yangında tamamen yok oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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