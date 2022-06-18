İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi İstanbul'da da başladı.

Sınava girecek adayların bazıları velileriyle birlikte okullara geldi. Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından okullara giriş yaptı.

Görevlilerce yapılan kontrollerde, her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su yasak olduğu için okullara alınmadı. Öğrenciler, okula alınmayan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'dan itibaren sona erdi. Çok sayıda öğrencinin okullara geç kalmamak için koşarak geldiği görülürken, sınava son anda yetişen öğrenciler veliler tarafından alkışlandı.

Bazı velilerin sınava giren çocuklarını beklerken dua ettiği ve Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Bu arada, "motivasyon" için aileleriyle birlikte evcil hayvanlarıyla gelen adaylar da yoğun ilgi gördü.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

Öğrenciler sınav öncesi heyecanlı olduğunu dile getirdi

Sınava giren öğrencilerden Can Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok fazla heyecanlı olmadığını, sene içinde elinden geleni yaptığını söyledi.

Babası İlhan Dağ ise sınava giren öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu dile getirerek, bu senenin onlar için iyi geçmediğini belirtti.

Sınava hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade eden öğrenci velisi Nevran Önsal, "Neticede çocuklara bağlı olarak yaşıyorduk. Bizim zamanımız gibi değil. Şimdi, aileler çocuk odaklı yaşadıkları için biz de onlar kadar maratona katıldık. Haklarında hayırlısı neyse o olsun. Aslında bu sınavların hiçbiri olmasa çok daha iyi olur." dedi.

Heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Sanem Şengüzel, senenin zorlu geçtiğini ve sınava gireceği için stresli olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine sınava girmek üzere ehliyetiyle gelen bir öğrenci ise kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle okula alınmadı.

Burada bekleyen bazı veliler, saatin 10.00 olduğunu ve öğrencinin babasının kimliğini almak için gittiğini aktararak, öğrencinin sınava alınması için görevlilere rica etti. Görevliler, belirlenen kurallar gereği öğrenciyi sınava alamayacaklarını söyledi.

Kapılarının kapanmasından 3 dakika sonra geldiği için sınava alınmayan bir öğrenci, giriş saatini saat 10.15 olarak bildiği için okul kapısına geç geldiğini ifade etti.

Kartal Burak Bora Anadolu Lisesine sınava girmek için gelen öğrencilerden Selda Eren, dudağında ve kaşında "piercing" olduğu için uyarıldı. Bunların çıkartılması için hastaneye giden Eren, döndüğünde sınava geç kaldığı için okula alınmadı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri aracılığıyla yapılan gönüllülük çalışması kapsamında sınav çıkışlarında toplanacak kalem setlerinin ihtiyaç sahibi kişilere ve köy okullarına ulaştırılacağı öğrenildi.

İstanbul'da, bugün Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencinin gireceği bildirilmişti.