İSTANBUL'DA YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONU

İSTANBUL'da organ nakli prosedürlerine takılmak istemeyen bazı kişilerin, sahte evraklarla organlarını verecek kişileri akrabaları gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yapılan 2 farklı operasyonla yakalanan şüphelilerden 5'i mahkemede serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine özel bir hastanede böbrek nakli olmak için başvurusu bulunan Suudi Arabistan uyruklu böbrek alıcısı A.N.A.A. ile böbreğini verecek olan yeğeni A.K.A.A.'nın evraklarını inceledi. Yapılan incelemelerde evrakların sahte olduğu belirlendi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda A.N.A.A.'nın ağabeyi Abdurrahman A.A. yardımıyla Tunus uyruklu F.H. ile 10 bin dolara anlaştığı belirlendi. A.N.A.A.'nın prosedürlere takılmamak için de yeğeni A.K.A.A.'nın pasaportuna F.H.'nin fotoğrafını yapıştırıp sahte evraklar düzenleyerek böbreğini satacak olan F.H.'yi yeğeni gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonla A.N.A.A., ağabeyi Abdurrahman A.A., yeğeni A.K.A.A. ile yeğeni gibi gösterdiği Tunus uyruklu F.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan 2 operasyonda gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Burkina Faso uyruklu Y.T. tutuklandı.